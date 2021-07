Movida e festeggiamenti per la nazionale: report dei controlli nel Salernitano Verificate oltre 7mila persone: sanzionati tre locali per aver somministrato alcool a minori

Continuano i controlli nella Movida da parte delle forze dell'ordine, verifiche intensificate anche per i festeggiamenti della vittoria della nazionale italiana degli Europei. Nel corso dell'ultima settimana sono state controllate 7003 persone, 4241 veicoli, 934 esercizi pubblici. Sono state 9 le persone sanzionate per mancato uso della mascherina, tre, invece, i titolari di esercizi pubblici multati per aver somministrato bevande alcoliche a soggetti minori.

Nella serata di ieri, forze dell'ordine in prima linea per gestire l'euforia scaturita dalla vittoria della nazionale italiana agli Europei. Al termine della partita, come d’altronde era prevedibile, l'euforia è stata incontenibile e in tutta la provincia numerose persone si sono riversate in strada per condividere la gioia del momento. "L’invito che viene rivolto è quello di divertrsi in modo responsabile, evitando assembramenti, utilizzando la mascherina ove previsto, continuando ad avere atteggiamenti coscienziosi in modo da offrire un fattivo contributo a superare questo periodo." Sottolineano dalla Questura.