Barca si capovolge: salvate sei persone nelle acque di Salerno Il bilancio delle attività di controllo e soccorso in mare della guardia costiera

Controlli in mare, guardia costiera in prima linea per verificare il rispetto delle norme e soccorrere bagnati e persone su imbarcazioni in difficoltà. Sono state circa trenta le persone tratte in salvo, nel solo fine settimana, dagli uomini e donne della guardia costiera della Campania impegnati dal Sud del Cilento fino al confine con il Lazio.

In particolare, sono stati salvati cinque occupanti un natante in procinto di affondare a Capri, tra cui due bambini, e 6 persone a bordo di un'imbarcazione capovoltasi nelle acque di Salerno.

Intensa anche l’attività di controllo sulle spiagge che ha visto gli uomini del corpo impegnati, tra l’altro, nelle ricerche di un bambino che si era allontanato dai genitori su di una spiaggia di Mondragone, prontamente ritrovato.

Diverse sono state le multe elevate, dalla guida di barche senza patente nautica all’occupazione abusiva delle spiagge che ha portato al sequestro di 250mq in località Mondragone. Verifiche e controlli mirati e puntuali anche grazie alla collaborazione dei militari del corpo della guardia di finanza – reparto operativo aeronavale di Napoli che, nelle acque prospicienti il porticciolo di Baia hanno elevato tre verbali ma anche rilasciatio diversi bollini blu in favore di diportisti “virtuosi”.