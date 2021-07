Lotta allo spaccio nel Salernitano: arrestati due giovani ad Eboli e Salerno In manette un 38enne e un 29enne

Lotta allo spaccio nel Salernitano, nella giornata di ieri gli uomini della polizia hanno arrestato due giovani. Sono scattate le manette per V.P, 38enne di Eboli, beccato dagli agenti della aquadra investigativa del commissariato di di Battipaglia nei pressi della Piazza della Repubblica, a vedere hashish ad un altro ragazzo. Il giovane, secondo quanto riportato dalla polizia, nascondeva la droga nei pantaloni. Dai successivi controlli, è stata trovata all’interno del bagagliaio dell’auto del giovane una busta in plastica contenente altre 67 dosi di hashish, del peso di grammi 85.

Il 38enne, già noto alle forze dell'ordine è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari, in attesa della convalida. Il giovane acquirente, invece, è stato segnalato alla locale Autorità Prefettizia per aver acquistato lo stupefacente.

Ieri sera, invece, a Salerno, in via Mary Chieffi, gli agenti delle volanti hanno notato un ragazzo vestito di nero fermo al centro della strada, accanto ad un furgone “Ducato”: il giovane, alla loro vista, avrebbe anche cercato di allontanarsi frettolosamente e, secondo quanto riportato dalla polizia, nel camminare, ha buttato qualcosa all’interno di un cassone. Gli agenti sono quindi intervenuti bloccando il giovane e perquisendo il cassone nel quale è stato trovato un contenitore di plastica dura trasparente con 6 involucri di cellophane contenenti della sostanza solida e granulosa, risultate poi essere 0,46 gr di cocaina e 0,48 gr di anfetamina. Il giovane Salernitano, di 29 anni, con precedenti specifici, è stato anche trovato in possesso di 226 euro. E' stato quindi arrestato, si trova ora ai domiciliari.