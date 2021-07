Salerno: scoperte oltre 90 piante di marijuana pronte per la raccolta Eradicata l'intera piantagione

Ancora lotta alla droga in provincia di Salerno. Nel corso di un servizio di controllo aereo da parte dei nucleo elicotteri dei carabinieri di Pontecagnano è stata individuata, la scorsa settimana, una probabile piantagione di marijuana nel territorio di Salerno, al confine con San Cipriano Picentino. Dopo aver allertato i colleghi della stazione di San Cipriano, sono quindi scattati i controlli.

I militari, arrivati sul luogo, tra la folta vegetazione, hanno scoperto oltre 90 piante di 1,5 metri pronte per la raccolta. Nel corso delle verifiche è stato scoperto anche che l’intera coltivazione era servita da un impianto di irrigazione collegato a circa 50 metri di distanza. Nonostante i continui e ripetuti appostamenti in zona da parte dei carabinieri per cercare di individuare l’autore della coltivazione, per giorni non si è presentato nessuno. Tutte le piante sono state quindi eradicate, sottoposte a sequestro per il successivo campionamento e distruzione. Sequestrato anche l’impianto di irrigazione.