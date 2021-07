Rapinati i soldi del centro commerciale: banditi in fuga, bottino da 25mila euro Assaltate le guardie giurate che stavano andando a versare il denaro: in azione due malviventi

Ammonta a circa 25mila euro il bottino di una rapina messa a segno nel primo pomeriggio tra Via Guercio e Via Silvio Baratta a Salerno. Due banditi a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata hanno assaltato l'auto con a bordo le guardie giurate in servizio al centro commerciale "Le Cotoniere".

I vigilantes erano diretti alla Banca di credito cooperativo di Via Baratta, per depositare il denaro. Uno dei due malviventi ha sfondato il finestrino posteriore dell'auto portando via il borsello con l'incasso. Le indagini sono affidate alla polizia.