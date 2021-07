Palinuro: trascinata a largo dalla corrente, 50enne salvata dal labrador Neve Secondo intervento in pochi giorni per la Scuola Italiana Cani Salvataggio di Palinuro

Trascinata dalla corrente, una donna di 50 anni non riusciva a tornare sulla spiaggia. Ma, fortunatamente, ha trovato sulla sua strada Neve, un labrador miele di 5 anni che l'ha soccorsa e messa in salvo. È l'ennesima, bella, storia a lieto fine che vede protagonista la squadra della Scuola Italiana Cani Salvataggio di Palinuro. Il cane-bagnino, insieme al suo conduttore Sebastiano, non ha esitato a lanciarsi in acqua per aiutare la donna che si trovava a circa sessanta metri dalla riva. L'unità cinofila è intervenuta tempestivamente, riuscendo a salvare la 50enne che è stata riportata a riva.

Una settimana fa, sempre nelle acque di Palinuro, erano stati Igor e Luna a rendersi protagonisti di un importante salvataggio in mare. I due Labrador si erano tuffati per salvare una minorenne che era stata trascinata a largo dalle forti correnti. Scattati immediatamente i soccorsi, la giovane è stata raggiunta da Igor e Luna e dai loro conduttori della "Scuola Italiana Cani Salvataggio" che l'hanno riportata r riva. Due interventi che testimoniano l'importanza dei bagnini a quattro zampe che, ormai da anni, contribuiscono al pattugliamento del litorale di Palinuro.