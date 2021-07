Salerno, serata in un locale: folla senza mascherina, multato titolare In azione i carabinieri

Nuove segnalazioni di assembramenti hanno portato i Carabinieri della stazione di Salerno Mercatello a multare il titolare di un noto locale del litorale del capoluogo. I militari hanno accertato come all'interno della struttura si stesse tenendo una serata affollata, con balli e mancato uso dei DPI. “La vicenda è ora all’attenzione della Prefettura per le eventuali decisioni in ordine alla chiusura del locale. Gli esercenti sono invitati al rispetto della normativa per la prevenzione Covid19” fanno sapere i carabinieri.