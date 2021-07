Furto alla banca di Salerno: rubato anche l'oro di San Rocco L'appello del sindaco di Siano ai ladri: "Vi prego, ritornate sui vostri passi"

Furto nella notte a Salerno ai danni della Banca Campania Centro, in via Silvio Baratta: rubato anche l'oro di San Rocco indossato dalla statua del santo durante la processione. A dare la notizia il sindaco di Siano, Giorgio Marchese.

"Quell'oro è pieno di fede e di preghiere di un intero popolo devoto al suo Santo Patrono." Ha scritto via facebook la fascia tricolore che ha anche voluto rivolgere un appello agli autori del gesto: "Vi prego, ritornate sui vostri passi,lasciatelo da qualche parte, fatelo ritrovare e facciamo in modo che ritorni al nostro adorato San Rocco. Il valore di quegli oggetti rappresenta per il Popolo Sianese un pezzo importante dell’identità e della storia della nostra comunità! Sono vicino a Don Crescenzo e a tutti i fedeli addolorati e colpiti da questo sacrilegio." Tantissimi i messaggi di sconforto, indignazione e rabbia da parte dei cittadini.