Scoperto canile-lager a Roma: denunciato il titolare, 70enne salernitano Cento cani da caccia chiusi in gabbie e con cucce fatiscenti, come bidoni di oli esausti

Ancora un intervento a difesa degli animali. Le guardie zoofile di “Fare Ambiente” con il supporto di quelle di “Pegasus” hanno sequestrato un allevamento abusivo di oltre 100 cani da caccia, situato a Nord di Roma. Gli animali erano chiusi in gabbie di ridotte dimensioni, molti con i cuccioli, cucce fatiscenti come bidoni di oli esausti per ripararsi, cibo non adatto e igiene assente.

Nei guai è finito il cacciatore, salernitano di 70 anni, a cui la Polizia di Stato aveva già ritirato le armi poco tempo fa. L'uomo è stato denunciato per il delitto di maltrattamento animale e violazione alle norme in tema di allevamenti in seguito a deposito degli atti redatti con la collaborazione e dei nostri esperti in materia.

Dalla pagina social di Stop animal crimes Italia condividono le immagini del degrado e denunciano "l'assenza dei dovuti controlli di stato".

"L’ennesima realtà che, come altre migliaia sparse su tutto il territorio nazionale, conferma l’assenza di controlli sanitari da parte delle ASL e dei Sindaci, a danno di una seria tutela degli animali e delle leggi dello Stato. Chiesto alla Procura di Roma la liberazione dei cani ossia la loro collocazione in luoghi idonei; aspetto che ci sta a cuore alla stregua della giusta punizione del denunciato e di cui informeremo presto non appena l’Autorità Giudiziaria esiterà gli atti di Polizia Giudiziaria." Concludono da Stop animal crimes Italia.