Beccato con marijuana, hashish e metadone in casa: arrestato 38enne In azione i carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno arrestato nel quartiere di Fratte un 38enne, sottoposto alla misura di affidamento in prova dei servizi sociali. I militari, in seguito alla perquisizione personale e domiciliare dell'uomo, hanno ritrovato 48 grammi di marijuana, 6 di hashish, 3 flaconi di metadone, materiale per taglio e confezionamento, nonché 3.600 euro in contanti, probabile provento di spaccio.