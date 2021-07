Minaccia ristoratore: "Dammi i soldi o ammazzo te e la tua famiglia". Arrestato Un 33enne di Salerno ha seminato il panico in un locale, danneggiando anche tavoli e arredi

Ha inveito contro il personale della cucina, lamentando la lunga attesa dopo l'ordinazione: ma quella che sembrava una banale questione di un cliente insoddisfatto e poco tollerante era ben altro. Quando il gestore del locale del centro storico di Salerno ha provato a riportare la calma, il cliente ha rincarato la dose, minacciandolo di morte.

Gli agenti della Volante di Salerno hanno arrestato un 33enne della città con l'accusa di minaccia ed estorsione ai danni del proprietario e del cuoco di un'attività di ristorazione. L'indagato infatti ha estratto parzialmente una pistola, rivolgendosi così all'imprenditore: "Portami mensilmente una somma di denaro, altrimenti ci saranno gravi conseguenze per te e la tua famiglia".

Subito dopo si è allontanato in scooter ma, non contento, poco dopo è tornato indietro travolgendo e danneggiato i tavoli e gli arredi del pubblico esercizio per poi darsi alla fuga. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza delle vittime e rintracciato l'aggressore, che è stato arrestato e condotto in carcere.