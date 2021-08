Sorprese a bare alcol all'aperto oltre l'orario consentito: multate 2 persone Il report dei controlli nella movida salernitana: controllate oltre 7300 persone

La Campania resta in zona bianca e la città di Salerno continua a registrare un’alta presenza di giovani – salernitani e non – che partecipano alla movida serale, soprattutto nei fine settimana. Non si fermano dunque i controlli da parte delle forze dell'ordine per verificare anche il rispetto delle normative anticovid ed evitare eventuali assembramenti.

Nel mirino dei controlli, soprattutto, le zone del capoluogo maggiormente frequentate. Nel corso dell'ultima settimana le fotze dell'ordine hanno controllato 7338 persone, 4075 veicoli e 1009 esercizi pubblici. Sono state emesse 28 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo degli esercizi pubblici e dei distributori automatici per evitare il consumo di alcolici oltre l’orario consentito e la vendita di alcolici a minori. Nel corso delle verifiche sono state sanzionate 2 persone sorprese a consumare alcolici su un area pubblica, oltre le 22, e altre 2 per mancato rispetto

delle misure di contenimento.