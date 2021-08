Dramma in mare a Salerno: bagnante avverte un malore e muore L'uomo era in compagnia della moglie in spiaggia

Tragedia questa mattina in mare a Salerno, nel quartiere di Mercatello, all'altezza di via Leucosia, nei pressi del Lido Miramare. Un bagnante si è sentito male improvvisamente mentre si trovava in acqua ed è morto. Nulla da fare per il 65enne che era in compagnia della moglie quando ha perso i sensi. Choc tra le persone presenti in spiaggia che hanno subito chiamato aiuto.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi con un'ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno solo potuto accertare il decesso, inutile ogni tentativo di rianimare il 65enne. Sono intervenuti in spiaggia anche gli agenti della polizia per i rilievi del caso per poter ricostruire la vicenda. Pare che l'uomo sia comunque morto per cause naturali.

Forse un arresto cardiaco, un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. Potrebbero aver influito negativamente sulle condizioni di salute del 65enne anche le alte temperature registrate in città fin dalle prime ore del mattino. Dolore e sconforto sul litorale non appena si è diffusa la notizia del decesso. La spiaggia era piena di gente, famiglie e bambini, come ogni mattina. Momenti di ansia e apprensione che purtoppo hanno avuto un epilogo drammatico.