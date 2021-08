Rapina al "Rogi bar" sul lungomare, preso il bandito: è un 38enne salernitano Le indagini dei carabinieri: armato di coltello, l'uomo si era fatto consegnare 50 euro

Sono ad una svolta le indagini sulla rapina messa a segno nella notte tra lunedì e martedì al "Rogi bar" sul Lungomare Trieste di Salerno. I carabinieri della stazione Salerno principale hanno fermato un 38enne della città senza fissa dimora.

Per i militari, sarebbe lui l'autore dell'assalto all'attività commerciale: col volto coperto, è entrato nel bar armato di coltello e dopo aver minacciato un dipendente alle spalle, si è fatto consegnare circa 50 euro per poi darsi alla fuga.

I carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e raccolto le testimonianze per identificare il bandito. Il 38enne è stato trasferito in una cella del carcere di Fuorni, in attesa della convalida.