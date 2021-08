Paura a Sarno: capannone in fiamme nella zona industriale Brucia fabbrica di plastica: fumo e aria irrespirabile. Sul posto i vigili del fuoco

Brucia ancora il Salernitano. Paura nella tarda serata di ieri a Sarno. Intorno alle ore 22 un incendio è divampato all'interno di un'azienda situata nell'area industriale di Via Ingegno. Il rogo si è sviluppato all'interno di un opificio industriale di lavorazione e produzione di plastica. Le fiamme, in pochi minuti, hanno avvolto la stuttura distruggendo le materie plastiche all'interno di un capannone. Un'alta colonna di fumo nero era visibile da gran parte della città e anche a chilometri di distanza. Aria irrespirabile. Dopo l'allarme, sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco da Sarno, Siano, Mercato San Severino ma anche da Salerno e Napoli. Sul posto anche il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, forze dell'ordine, protezione civile e l'associazione Papa Charlie. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore. Si procede con la messa in sicurezza dei luoghi. Ingenti danni al capannone, toccherà ora alle forze dell'ordine appurare le cause del rogo.