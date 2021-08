Paura a Salerno, auto si schianta contro un lampione È accaduto in serata in centro. Indagini della Polizia Locale

Si sono vissuti istanti di paura questa sera in via Lungomare Tafuri a Salerno. Intorno alle 22, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un palo della pubblica illuminazione. L’impatto è stato molto violento, al punto da piegare il lampione. La persona che era alla guida della vettura è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Salerno che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità che, inevitabilmente, ha subito dei rallentamenti.