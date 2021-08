Tramonti, si perde lungo un sentiero: escursionista soccorso dai forestali E' stato rintracciato, in località Pietra Piana, debilitato per la forte disidratazione

Paura, ieri pomeriggio, per un escursionista in Costiera Amalfitana. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Tramonti, intorno le 15:30 circa, sono stati allertatati da due escursionisti, in località “Chiancolelle” del comune di Tramonti, che denunciavano lo smarrimento di un loro compagno di gita.

I militari hanno quindi prima contattato l'uomo, cercando di capire quali fossero le sue condizion, e successivamente, tramite anche la centrale operativa 112 di Amalfi, si sono incamminati verso la zona segnalata. L’escursionista è stato rintracciato, verso le 16:55 circa, su una cresta rocciosa in località “Pietra Piana”, rannicchiato vicino un cespuglio nel tentativo di proteggersi dal sole e debilitato per la forte disidratazione.

Dopo i primi soccorsi, il malcapitato è stato accompagnato a valle verso le ore 17:45 circa dove ha potuto riunirsi ai due amici.

"Si ricorda che anche nei prossimi giorni permarrà l’ondata di caldo che attanaglia l’Italia e che molte zone del sud Italia presentano un bollino rosso per ondate di calore e quindi anche i Carabinieri Forestali sconsigliano di esporsi nelle ore più calde della giornata. Eventuali escursioni dovrebbero avere inizio e terminare nelle prime ore della mattina, portando sempre al seguito sufficienti scorte d’acqua ed adottando le necessarie protezioni dall’irraggiamento diretto e dai raggi UVA." Sottolineano dalla Forestale.