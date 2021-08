In beneficenza i prodotti agroalimentari sequestrati dai carabinieri Carne, pesce, legumi, confetture destinati alle associazioni che si occupano degli indigenti

Ingenti quantitativi di prodotti alimentari sequestrati dopo una serie di verifiche messe in campo dai carabinieri del Reparto tutela agroalimentare di Salerno presso le aziende della filiera (sia in procedimenti penali che amministrativi) sono stati donati in beneficenza.

Accolta la proposta del reparto specializzato dell'Arma: dissequestrati e consegnati, nel dettaglio, quasi 1700 chili di pomodorini, 157 kg di prodotti ortofrutticoli, 58,2 kg di formaggio stagionato, 56 kg di prodotti ittici e carnei vari, 18 kg di confettura di agrumi. Una volta ultimate le verifiche dell'Asl, i prodotti saranno consegnati alle associazioni che si occupano dell'assistenza agli indigenti.