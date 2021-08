Coltellate nella movida, 19enne in carcere per tentato omicidio L'episodio di Santa Teresa: il ragazzo incastrato dalle immagini di videosorveglianza del lungomare

Svolta nelle indagini per l'accoltellamento avvenuto sabato notte a Salerno. La squadra mobile ha arrestato e trasferito in carcere Francesco Colonnese, 19enne originario di Mercato San Severino. Pesante il capo d'accusa: tentato omicidio.

Secondo gli investigatori, avrebbe scagliato i fendenti contro un 33enne nei pressi del Lungomare Trieste di Salerno. Episodio che aveva sollecitato una stretta nei controlli contro la movida violenta. Il giovane finito in carcere non sarebbe nuovo ad episodi del genere: insieme ad altri coetanei, si sarebbe infatti reso protagonista di un'altra aggressione - stavolta nei confronti di un minorenne - nella notte di ferragosto dell'anno scorso. In quel caso, utilizzando un bastone chiodato e altri oggetti.

Nei pressi del chiosco di Santa Teresa, intorno all'una di domenica notte, la coltellata al fianco sinistro contro un giovane di 33 anni. Decisivo, per incastrare il presunto aggressore, le immagini di videosorveglianza pubbliche e private della zona, che hanno consentito agli agenti della questura - coordinati dal procuratore aggiunto Luigi Alberto Cannavale - di incastrare il 19enne della Valle dell'Irno.