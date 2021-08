Salerno: due barche in avaria, interviene la squadra nautica della Polizia Tratti in salvo quattro ragazzi di Milano e un cittadino salernitano

La squadra Nautica della Polizia di Salerno ha eseguito due soccorsi in mare nello specchio d’acqua del lungomare. Quattro ragazzi provenienti da Milano sono rimasti fermi in mare con la barca che avevano noleggiato, per un'avaria al motore, hanno così richiesto soccorso.

Un secondo intervento, sempre portato a termine dalla polizia di mare, ha riguardato un’altra imbarcazione privata, di un cittadino salernitano, che per la rottura del motore è rimasta in panne nel canale di rotta dei traghetti al molo Masuccio salernitano. L’episodio ha creato anche disagi per le partenze e gli attracchi delle imbarcazioni.