Paura a Caggiano: incendio minaccia abitazioni, cittadini evacuati Strada chiusa all'altezza di Grottarossa: "Stiamo facendo del nostro meglio per limitare i danni"

Ancora fiamme nel Salernitano. Un vasto incendio sta interessando la località San Francesco di Caggiano. Le fiamme stanno mettendo in pericolo aziende e abitazioni, almeno tre di queste sono state evacuate. In fiamme anche alcuni pannelli fotovoltaici. La sp 341 Caggiano/Salvitelle è chiusa all'altezza della località Grottarossa. Sul posto i volontari della Gopi di Caggiano e Polla anche con una autobotte che, insieme ai vigili del fuoco di Sala Consilina, le squadre Aib della comunità montana Tanagro Alto Medio Sele e i Carabinieri Forestali di Polla, stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Dura condanna da parte dell'amministrazione comunale di Caggiano che tramite un messaggio via social denuncia "un atto doloso".

"Delle mani criminali questa mattina stanno mettendo a rischio abitazioni, aziende e la stessa vita delle persone e soccorritori.

Stiamo facendo del nostro meglio per limitare i danni. - Si legge dalla pagina facebook del comune - Grazie ai volontari della protezione civile, grazie ai vv.ff., ai carabinieri, carabinieri forestali, agli operatori aib della comunità montana e a tutti i nostri concittadini che hanno messo a disposizione mezzi e attrezzature agricole a supporto."