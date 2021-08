Vasto incendio a Caggiano: denunciato il presunto piromane E' stato trovato in possesso di diverse taniche vuote contenenti residui di olii e carburanti

Un incendio spaventoso che ha distrutto circa 500mila metri quadrati di vegetazione nel comune di Caggiano, mettendo in pericolo aziende e abitazioni. Dopo un'intera giornata, sono state domate le fiamme in località San Francesco ed i militari della stazione Carabinieri Forestale di Polla hanno denunciato un uomo, il presunto responsabile del rogo.

Giunti sul posto, i militari hanno subito rilevato la matrice dolosa dell'incendio e, nel corso delle indagini, è stato loro segnalato un uomo, avvistato in zona poco prima delle fiamme. In particolare era stata segnalata la divisa grigia che indossava e l'auto che guidava. Proprio questi due, i particolari che hanno permesso di individuarlo in località “Tufariello” del comune di Salvitelle, con ancora indosso la divisa grigia di una nota associazione nazionale di volontariato in materia

ambientale.

Sono quindi scattati i controlli e la perquisizione: a bordo dell'auto sono state trovatie nel bagagliaio diverse taniche vuote

contenenti residui di olii e carburanti, oltre a vari strumenti idonei all’accensione del fuoco. Il tutto è stato sequestrato, insieme anche al cellulare e agli abiti indossati al momento del controllo. Il presunto piromane è stato denunciato per il reato di incendio boschivo.