Tragedia in spiaggia nel Cilento, 39enne salernitano stroncato da un malore Inutili i tentativi di rianimarlo

Un 39enne salernitano ha perso la vita questa mattina mentre era in spiaggia in località Mezzatorre, nel comune di San Mauro Cilento. Il giovane, da quanto si apprende, ha avvertito un malore fulminante mentre era sul materassino, a pochi passi dalla riva. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Tutti gli accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, agli ordini del capitano Annarita D'Ambrosio e dai militari della Capitaneria di Porto. Sotto choc le persone che si trovavano in spiaggia al momento della tragedia.