Dramma a Salerno, 15enne si tuffa in mare e si frattura due vertebre Il giovane è ricoverato in Rianimazione al Ruggi

Un drammatico incidente si è verificato nella serata di ieri intorno alle 21.15 sulla spiaggia di Mercatello a Salerno. Un 15enne, tuffandosi dalla scogliera della spiaggia libera, ha riportato la frattura di due vertebre della colonna cervicale. Soccorso dai sanitari della Croce Bianca, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Salerno dove, dopo un primo ricovero in Neurochirurgia, è stato trasferuitonel reparto di Rianimazione. Il quadro clinico del giovane viene monitorato costantemente dai medici che, in collaborazione con i neurochirurghi, stanno seguendo l'evoluzione del caso. Il 15enne non sarebbe in pericolo di vita ma le prossime ore saranno decisive per capire le conseguenze provocate dallo “scoppio” delle due vertebre.