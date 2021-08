Salerno, un migliaio di giovani sorpresi a ballare in un locale L'attività è stata chiusa dalle forze dell'ordine. Il bilancio dei controlli di Ferragosto

Il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno ha chiuso provvisoriamente un locale nel quale è stata riscontrata la presenza di un migliaio di giovani intenti a ballare. L'episodio sarà segnalato alla Prefettura di Salerno per l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme anti-Covid. Sono state, inoltre, elevate sanzioni a carico di altri due esercizi, uno dei quali aveva avviato un'attività di ristorazione senza alcuna autorizzazione.

I poliziotti delle volanti, inoltre, hanno denunciato un 44enne salernitano per porto illegale di strumenti atti ad offendere. L'uomo durante una controversia per motivi di viabilità sfociata in zona Arbostella, ha preso dalla propria auto un bastone metallico e lo ha brandito in maniera minacciosa verso le auto in transito. All'arrivo della pattuglia ha cercato di nascondere l'oggetto in auto ma la scena era stata notata dagli agenti che hanno proceduto a sequestrare il bastone e denunciare l'automobilista.

In Piazza Vittorio Veneto, invece, i poliziotti della Squadra Volanti hanno sorpreso un 26enne che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a Fisciano. Pertanto è stato arrestato per evasione e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Grazie ai controlli messi in campo da polizia e carabinieri è stato anche possibile ritrovare una persona scomparsa da casa. Il 49enne, residente in provincia, era uscito di casa e non vi aveva fatto più ritorno. L'uomo è stato ritrovato nei pressi della stazione ferroviaria.

Nel complesso sono state controllate 7678 persone, 3525 veicoli e 812 esercizi pubblici; 11 persone sono state sanzionate per il mancato uso della mascherina; 7 titolari di esercizi commerciali per il mancato rispetto delle norme anti-Covid e un esercizio pubblico è stato temporaneamente chiuso.