Ancora una domenica di fuoco: fiamme a Mercato San Severino Circoscritto l'incendio a Caggiano: "Rimangono solo cenere, natura distrutta, paesaggio sfregiato"

Ancora una domenica di fuoco nel Salernitano. Diversi roghi hanno devastato l’intera area Ciorani - San Vincenzo, a Mercato San Severio. L'imtera zona è stata coperta da una densa coltre di fumo. Solo poco prima di mezzanotte i diversi roghi, anche quello a Santa Croce di Pandola, sono stati spenti grazie al grande sforzo congiunto EPI-VVF.

Ieri, intanto, è stato circoscritto anche l'incendio che ha devastato il territorio di Caggiano: "Rimangono solo cenere, natura distrutta, paesaggio sfregiato, danni alle aziende." Scrivono dall'amministrazione.

Nella mattinata di ieri sono riprese anche le operazioni di spegnimento per l'incendio divampato sulla collina Citola. Per tutta la notte le squadre di Vigili del Fuoco hanno presidiato le case vicino al fronte dell'incendio. Attivato dal coc il presidio comunale notturno di Protezione Civile. Sul posto Sma Campania, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Con l'ausilio di un mezzo aereo si è riusciti ad avere la meglio sul fronte di fuoco e iniziare le attività di bonifica in zona ad opera delle squadre aib.