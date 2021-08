Sala Consilina, si ferisce a una caviglia lungo un sentiero: 20enne soccorso Inviato sul posto un Elicottero Drago 69

Disavventura, questa mattina, per un giovane di 20 anni lungo un sentiero sul Monte Sito Alto ubicato nella Valle del Diano, nel Salernitano. Dopo aver percorso circa 20 km si è lievemente infortunato ad una caviglia e, non potendo più raggiungere il punto di partenza, ha allertato i soccorsi del 115. Considerata la zona impervia per raggiungere l’infortunato è stato deciso di far scendere in campo un elicottero dei vigili del fuoco. La sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, quindi, dopo averlo geo-localizzato, ha inviato sul posto un elicottero drago 69. Il ferito è stato trasportato con il verricello fino a una zona dove ad attenderlo c’era la Polizia locale e un’ambulanza del 118 per trasportalo in ospedale.