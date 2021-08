Paura a Palinuro: guardia costiera salva quattro bagnanti in difficoltà Per uno è stato necessario il trasferimento il ospedale

?Paura per quattro turisti nelle acque di Palinuro. Dopo essersi tuffati in località “Acquabianca” del comune di Pisciotta, a causa del mare mosso e nonostante il supporto di personale addetto al Salvataggio della Società Nazionale di Salvamento del Comune di Pisciotta non riuscivano, a causa delle forti correnti presenti in zona, a raggiungere la riva.

Da lì sono scattate le richieste di soccorso tramite il 1530 da personale presente in spiaggia. Tempestivo l’intervento del battello pneumatico GC B65 della Guardia Costiera partito dal Porto di Palinuro, ed impegnato nell’operazione mare sicuro.

I militari a bordo del battello hanno raggiunto il luogo traendo in salvo i quattro bagnanti. Una volta raggiunto il porto di Pisciotta, i quattro sono stati sottoposti alle cure del 118. Gli uomini della guardia costiera sono poi tornati per aiutare anche un bagnino che, stremato dalle operazioni di salvataggio, rischiava di essere trasportati a largo.

Per uno dei 4 naufraghi è stato necessario il trasporto presso l’Ospedale Civile di Vallo della Lucania per le cure del caso.