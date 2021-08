Padula, grave incidente sull'A2: feriti estratti dalle lamiere Coinvolti quattro veicoli

Paura questa mattina lungo l’A2 del Mediterraneo. Intorno le 8:30, all’altezza dell' uscita Padula/Lagonegro, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto quattro veicoli. I passeggeri, a causa del violento impatto, sono rimasti feriti e incastrati. Sul posto si è reso necessario l’intervento di soccorso di una squadra dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina che ha estratto i malcapitati dalle lamiere dei veicoli. Le persone sono state soccorse dal personale del 118 presente sul posto, 3 degli occupanti sono stati immediatamente trasportati all’ospedale di Lagonegro per le cure del caso. Immediatamente si è provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti per la rimozione, infine dopo la rimozione dei detriti dal sedime autostradale con l’ausilio della Polizia Stradale e dell'Anas si è provveduto alla riapertura al traffico.