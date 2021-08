Salerno, somministrano alcol a minorenni: multati 3 gestori di locali Il report sui controlli delle forze dell'ordine

Controlli a Salerno e in provincia. Al setaccio le zone cittadine della Movida, verifiche intensificate anche nel corso della celebrazione liturgica legata alla tradizionale "Alzata del panno di San Matteo" Patrono della città.

Forze dell'ordine presenti anche nei pressi dei locali di ristorazione e nelle zone urbane in cui i cittadini sono soliti riversarsi per diporto, lotta anche alla vendita ambulante abusiva nei pressi del Lungomare Trieste.

Sono state controllate 7263 persone, 4010 veicoli, 1087 esercizi pubblici. Al termine di tali verifiche, tre gestori di esercizi pubblici sono stati sanzionati per aver somministrato bevande alcoliche a minori in una fascià d’età tra i sedici ed i diciotto anni. Inoltre sono state emesse 2 sanzioni per violazione ordinanza antiprostituzione, 1 denuncia per inosservanza al foglio di via obbligatorio, 1 denuncia per violazione Daspo urbano e 21 contravvenzioni al codice della strada.