Paura nella notte a Teggiano, auto finisce fuori strada: ferito un ragazzo In ospedale un giovane di Polla

Ancora un incidente lungo le strade del Salernitano. Paura nella notte a Teggiano dove, per cause ancora in corso di accertamento, un sinistro si è verificato lungo la Strada Provinciale del Corticato che collega Silla di Sassano e Pantano di Teggiano. L'auto guidata da un 35enne di Polla è uscita fuori strada dopo essere finita contro un palo della luce. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 che si sono occupati di trasportare il giovane all'ospedale “Luigi Curto” di Polla. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per estrarre il ragazzo dalle lamiere dell'auto. Al momento, il giovane si trova ricoverato a causa delle ferite riportate. Spetterà alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si indaga.