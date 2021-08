Incidente in mare: 22enne si ferisce gravemente con un'elica Il giovane si sarebbe tuffato mentre la barca era in movimento

Grave incidente in mare questo pomeriggio in Costiera Amalfitana, un 22enne si è ferito in modo serio con l'elica di una barca. Il giovane si sarebbe tuffato mentre il motore dell'imbracazione era ancora acceso. Stava facendo un'escursione con un gruppo di persone. Soccorso sul posto è poi stato elitrasportato all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.