Paura in Cilento, barca in fiamme ad Agnone: salvi 4 diportisti Sul posto gli uomini della capitaneria di porto

Tragedia sfiorata, nel tardo pomeriggio di oggi, al largo di baia Capitello ad Agnone. Un incendio ha completamente distrutto un gozzo di circa 8 metri. Dal rogo si è sprigionata una colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri. I quattro diportisti a bordo dell'imbarcazione si sono salvati gettandosi in mare. Fortunatamente non hanno riportato ferite. Le persone sono state messe in salvo dal personale dei cantieri navali Schiavone e trasportate al porto di Acciaroli. Sul posto poi sono giunti i mezzi della Guardia Costiera. Agli uomini della guardia costiera di Agropoli il compito di indagare sulle cause che hanno innescato l’incendio. L'imbarcazione, totalmente distrutta, è affondata. Accertamenti in corso.