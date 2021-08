Ancora una tragedia in mare: uomo muore mentre fa il bagno a Policastro Colto da un malore: inutili i soccorsi

Ancora una tragedia nel mare del Cilento. Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 53 anni, originario del Napoletano, è morto dopo essere stato colto da un malore, mentre faceva il bagno a Policastro Bussentino, nel comune di Santa Marina. A lanciare l'allarme i tanti bagnanti presenti. Immediato l'arrivo dei soccorsi sulla spiaggia, ma per l'uomo non c' stato nulla da fare. È deceduto dinanzi alla moglie e ai figli.