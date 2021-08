Maltempo in Costiera: suonano le sirene d'allarme ad Atrani Frana a Ravello, isolate alcune abitazioni in località Torello

Ad Atrani il suono delle sirene ha fatto scattare il piano d'emergenza dopo le forti piogge registrate nel pomeriggio. Esondato il fiume Dragone. L'allarme, innescato dal sistema di monitoraggio elettronico, è risuonato in paese, sgombrata immediatamete da auto e persone via dei Dogi, soccorsi tutti i turisti presenti e chiusi anche alcuni bar e ristoranti. Un fiume di fango ha tinto poi di marrone il mare.

Al lavoro per ore i volontari. Impegnati su tutto il territorio per ore in perlustrazione i volontari della Protezione Civile e i vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno. In azione anche l'elicottero Drago 69 dei caschi rossi.

Disagi e apprensione anche a Ravello per una grossa frana in località Torello, una grande quantità di fango ha invaso la strada isolando temporaneamente la frazione. Lo smottamento ha interessato un terrazzamento privato incolto. Ancora disagi per i residenti che da tempo denunciano la situazione causata molto spesso dal maltempo. Altri cedimenti anch al di sotto del Monastero.