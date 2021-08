Frana in Costiera Amalfitana: il fango tinge il mare di marrone L'intervento dei vigili del fuoco |FOTO

Bomba d'acqua sulla Divina, disagi in diversi comuni. In prima linea i vigili del fuoco allertati, intorno alle 16:30 per un evento franoso che aveva interessato, in particolare, il comune di Minori. Immediato l'arrivo sul posto delle squadre di Nocera e Maiori ed una squadra di supporto coordinati dal funzionario di turno.

Arrivati sul luogo dello smottamento, i vigili del fuoco hanno constato che l’acqua del mare antistante il golfo era praticamente marrone a causa del fango disceso dei costoni a monte della SS163 Amalfitana. Le squadre terrestri si sono messe subito al lavoro per la salvaguardia della popolazione, in quanto i locali ubicati al piano terra nel comune erano soggetti ad allagamenti e vi era una notevole quantità d’acqua sul piano viabile: i detriti trasportati dall’acqua avevano infatti compromesso il sistema fognario del centro abitato.

Immediatamente è stato allertato il reparto volo vigili del fuoco di Pontecagnano per effettuare una ricognizione aerea e per valutare eventuali ulteriori aree di pericolo che potessero indurre ad evacuazioni. Il movimento franoso più importante si è verificato sotto l’area urbana del comune di Ravello ma non ha interessato o coinvolto abitazioni.