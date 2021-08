Salerno al setaccio: 3 persone denunciate per aver violato la quarantena Il report sui controlli. Lotta alla sosta selvaggia: oltre 65 contravvenzioni

“Movida sicura” a Salerno e in provincia: continuano i controlli delle forze dell'ordine. Nel corso dell’ultima settimana al setaccio le zone a maggior rischio di assembramenti e i luoghi più frequentati. Sono state controllate 7748 persone, 3660 veicoli e 925 esercizi pubblici. Quattro persone sono state sanzionate per mancato utilizzo della mascherina, tre cittadini, invece, sono stati denunciati per aver violato l’obbligo di quarantena e 2 cittadini extracomunitari sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e nei loro confronti verrà avviata la procedura di espulsione dal territorio nazionale.

Particolare attenzione anche al contrasto alla sosta selvaggia in prossimità del Lungomare Trieste dove gli agenti hanno elevato oltre 65 contravvenzioni al codice della strada. Inoltre, secondo il report sui controlli reso noto, sono state emesse 7 sanzioni per violazione ordinanza antiprostituzione, 1 denuncia per inosservanza al foglio di via obbligatorio, 3 denunce per violazione Daspo urbano.