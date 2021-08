Casal Velino, maxi rissa per una ragazza: denunciati 7 giovanissimi Hanno tutti tra i 17 e i 20 anni e provengono dall'Irpinia, dall'Agro Nocerino e da Agropoli

Sono stati individuati i sette responsabili della maxi rissa che, all'alba di quest'oggi, è avvenuta sul lungomare di Casal Velino. I Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania sono intervenuti a seguito dalle segnalazioni e l'allarme lanciato dai numerosi turisti e cittatini spaventati, presenti in zona. Sembrerebbe che, a far scattare la violenta lite, siano stati degli apprezzamenti fatti nei confronti di una ragazza. Immediato l'intervento dei militari che si sono recati sul posto con sei pattuglie di Carabinieri, già in servizio per i controlli straordinari del territorio come tutti i fine settimana della "movida" estiva.

Alla vista dei carabinieri è iniziato un fuggi fuggi generale ma i militari sono riusciti comunque ad identificare tutti i presenti e, dopo accurati accertamenti, a individuare i 7 responsabili della rissa. Si tratta di giovanissimi, di età compresa tra i 17 e i 20 anni e tutti provenienti dall'Irpinia, da Agropoli e dall'Agro Nocerino Sarnese, che sono stati deferiti all'autorità giudiziaria ordinaria e minorile.