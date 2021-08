Lettini e ombrelloni abusivi: scatta il sequestro a Salerno L'operazione congiunta di Polizia, GdF e Capitaneria

Ombrelloni e lettini abusivi: scatta il sequestro sul litorale di Salerno. E' scattata questa mattina l'operazione congiunta tra il personale della Polizia Municipale, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Nel mirino delle forze dell'ordine l'arenile compreso tra l'area di parcheggio del Polo Nautico e il Lido Colombo. Dalle indagini è emerso che il titolare dell'affidamento dei servizi balneari aveva abusivamente occupato, in forma stanziale, la spiaggia con con 42 lettini e 21 ombrelloni - per una superficie totale di 374 mq.

Tutte attrezzature sono state sequestrate e, nel corso dei controlli, il personale ha anche sequestrato un manufatto in legno, una rampa di accesso per disabili, e ulteriori attrezzature balneari installate abusivamente. È stata, infine, contestata una violazione amministrativa di 5.000 euro per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande non autorizzata in Chiosco comunale posizionato sul luogo, oltre al sequestro di un autocarro furgonato per mancanza di assicurazione.