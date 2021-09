Sullo scooter con due grammi di crack: arrestato 26enne Salerno, il giovane fermato dai carabinieri

Un 26enne di Salerno è stato arrestato dai carabinieri della Radiomobile della locale compagnia: durante un normale controllo alla circolazione stradale, infatti, i militari hanno intimato l'alt ad un ciclomotore guidato proprio dal giovane.

Il 26enne è stato perquisito e sorpreso con due grammi di crack, già suddiviso in dosi: per questo motivo per lui sono scatti i domiciliari.