Nasconde 71 grammi di hashish nei pantaloni: arrestato 36enne

Nascondeva 71 grammi di hashish nei pantaloni, arrestato dalla polizia a Salerno uno spacciatore 36enne. Ieri sera gli uomini della Squadra Mobile hanno beccato il giovane, già gravato da specifici precedenti. Gli agenti, in fase di appostamento, lo hanno individuato in zona stadio Arechi, sottoponendolo a un controllo personale. Nascoste all’interno dei pantaloni sono state trovate delle dosi di hashish, già confezionate, per un peso complessivo di 71 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento di altra sostanza stupefacente, marijuana, per un peso di 2,50 grammi. Il 36enne si trova ora ai domiciliari.