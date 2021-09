Incidente a Sala Consilina: ferita una ragazza La giovane si è ribaltata con l'auto finendo contro un palo della pubblica illuminazione

Incidente stradale questa mattina in località Fonti di Sala Consilina.

Una ragazza di Buonabitacolo, mentre era alla guida della sua auto, per cause ancora non chiare, è finita fuori strada. La vettura si ribaltata e ha poi impattato contro un palo dell’illuminazione pubblica. Soccorsa dai sanitari del 118 la giovane è stata condotta all'ospedale Luigi Curto di Polla.