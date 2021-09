Salernitano al setaccio: controllate oltre 6500 persone Multati 5 titolari di esercizi pubblici per violazione norme anticovid

Provincia di Salerno al setaccio, nel mirino delle forze dell'ordine soprattutto le aree urbane più frequentate e a

rischio di assembramento e i luoghi della cosiddetta Movida al fine di verificare anche il rispetto delle normative antiCovid. Nel corso dell'ultima settimana sono state controllate 6541 persone, 3561 veicoli e 778 esercizi pubblici. Nel corso delle verifiche sono state sanzionate 7 persone per mancato uso della mascherina e multati 5 titolari di esercizi pubblici per violazione norme anticovid.

I controlli continueranno anche nella prossima settimana. "Pur registrando una significativa riduzione dei contagi, la raccomandazione è quella di non abbassare mai la guardia ed a perseverare sulla strada del rispetto delle regole applicate finora con grande buonsenso" Sottolineano dalla Questura.

"Al momento il numero dei soggetti vaccinati e l’adesione dei cittadini salernitani alle regole imposte per neutralizzare la virulenza del Coronavirus fanno ben sperare in merito alla diminuzione dei contagi, anche se continuano le iniziative messe in atto dai “No Vax”, contrari alla campagna vaccinale, le cui manifestazioni, monitorate costantemente dagli agenti di P.S., vengono svolte in totale sicurezza e con notevole senso civico", Concludono dalla Questura.