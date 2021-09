Scomparso da Salerno venerdì pomeriggio, si cerca Guglielmo Belmonte Ore di angoscia per la famiglia, scatta l'appello via social

La sua famiglia non ha più sue notizie da venerdì pomeriggio, scatta l'appello su Facebook. Sono ore di angoscia per la famiglia di Guglielmo Belmonte. Il giovane, stando a quanto riportato, si è allontanato dalla sua abitazione sita in Salerno centro, nei pressi di piazza San Francesco, venerdì 3 settembre verso le ore 18:30 e ad oggi non si hanno sue notizie. Indossava una t-shirt di colore verde, bermuda ed infradito. Non ha con sé il telefono cellulare tantomeno il portafogli con denaro e documenti. Attraverso un post accompagnato dalla foto del giovane la mamma, Rita Francese, ha chiesto a chiunque dovesse avere notizie del figlio di contattarla. "Potrebbe anche essersi diretto a Roma", aggiunge. Preoccupazione per la famiglia e gli amici, in attesa di sue notizie.