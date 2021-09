Incidente sul lavoro a Montesano: due operai feriti Uno è in gravi condizioni

Ancora un grave incidente sul lavoro nel Salernitano. Questa mattina, a Montesano sulla Marcellana, il solaio di un'abitazione in costruzione è controllato. Il cemento, il ferro e il legno hanno colpito due operai che stavano lavorando nel cantiere. I due sono stati immediatamente trasferiti in ospedale. Uno è in gravi condizioni. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina.