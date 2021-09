"Guglielmo torna da noi, qualsiasi cosa fatta è perdonata" L'appello disperato della mamma del 24enne salernitano andato via di casa da venerdì scorso

“Volevo dire a Guglielmo che ha rischiato di non trovare nessuno da cui tornare per il dolore che ci ha arrecato, però noi lo perdoniamo qualsiasi cosa sia successa. I suoi genitori lo aspettano e qualsiasi cosa è perdonata”. E' l'appello disperato di Rita Francese, la madre di Guglielmo Belmonte, il 24enne scomparso venerdì 3 settembre dalla sua abitazione di piazza San Francesco, a Salerno, dove ha lasciato, soldi, documenti e cellulare.

Lo studente della Luiss è stato ripreso in video l'ultima volta ad Amalfi domenica scorsa, a immortalarlo le telecamere di videosorveglianza installate sul Lungomare de Cavalieri, poco dopo le 9. Avrebbe chiesto un euro ad un'addetta dell'Infopoint. Vi sarebbe stato un altro avvistamento proprio nelle ultime ore a Bologna, a comunicarlo i familiari.

La madre Rita Francese ha rivolto poi un appello anche a chiunque possa fornire notizie utili “Chiunque lo vedesse ci facesse sapere, siamo molto in pensiero. Non sappiamo cosa possa essere successo. E' uscito di casa e non è tornato più. Lui è una persona equilibrata, può essersi sentito male, può aver perso la memoria, non è da lui comportarsi così. Lui ha una casa affittata a Roma se voleva andare via perché non sta bene con noi, cosa he non credo, lo avrebbe potuto fare tranquillamente”.

Intanto proseguono le ricerche, al lavoro una task force di volontari, polizia carabinieri, vigili del fuoco.