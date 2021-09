Ritrovato Guglielmo Belmonte, il 24enne scomparso a Salerno "Trovato grazie a tutti vi adoro, siete meravigliosi" l'annuncio della madre sui social

“Trovato, grazie a tutti, vi adoro, vi adoro, siete meravigliosi”. Con queste poche righe Rita Francese, la madre di Guglielmo Belmonte ha commentato il ritrovamento del figlio, scomparso da venerdì 3 settembre dalla sua casa di Salerno.

Le parole della donna sono state affidate alla sua pagina Facebook dalla quale in questi giorni la donna ha "coordinato" instancabilmnete le ricerche che si sono avvalse anche del botta e risposta sui social network. Ieri sera del caso si era occupato anche la trasmissione "Chi l'ha Visto?" in diretta da Piazza San Francesco a Salerno, con amici e familiari del ragazzo che avevano rivolto un appello al 24enne a ritornare.

L'ultimo avvistamento del giovane a Bologna nella giornata di ieri. Ad incontrarlo erano state due studentesse su un treno, le ragazze lo avevano poi ospitato a casa, fotografandolo.

Solo quando il 24enne si era allontanato la scoperta che fosse un ragazzo scomparso e la chiamata alle forze dell'ordine. Così da ieri le ricerche si erano concentrate nella zona di Bologna, dove si era recato anche il padre di Guglielmo per cercare insieme alle forze dell'ordine il 24enne. Importante lo sforzo di carabinieri, vigili del fuoco e volontari che non hanno mai smesso di cercare il giovane. "Il maresciallo mi ha detto è come se fosse nostro figlio" le parole di Rita Francese che più volte ha ringraziato i militari.