Tragico incidente nel Salernitano: muore giovane di 22 anni Ha cercato di evitare un cane, perdendo il controllo dell'auto e uscendo fuori strada

Ancora sangue sulle strade del Salernitano. Tragico incidente, ieri notte, nel Vallo di Diano. Un giovane di 22 anni ha perso la vita mentre viaggiava tra Padula e Montesano sulla Marcellana, in località Voltacammino intorno alle 3 di stanotte. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo all’altezza della ex clinica Fischietti, ha perso il controllo dell’auto, dopo aver investito un cane nel tentativo di evitarlo. L'auto è finita fuori strada. Fatale l'impatto contro un edificio, nonostante gli immediati soccorsi per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118, i Carabinieri e i vigili del fuoco.