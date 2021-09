Caggiano, tragedia nei campi: 33enne muore schiacciato dal trattore Inutili purtroppo i soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare

Tragedia questa mattina in un terrenon agricolo di Caggiano, dove un giovane agricoltore di 33 anni ha perso la vita. Per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo.

Per il malcapitato, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i volontari delle forze dell'ordine, ma il 33enne era ormai troppo tardi. L'incidente è avvenuto in località "Calabri" del comune salernitano.

I carabinieri della locale stazione hanno eseguito i rilievi, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina hanno eseguito le operazioni di recupero.