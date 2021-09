Polla: incidente stradale tra auto e trattore Sul posto in soccorso i sanitari del 118

Questa mattina lungo la strada provinciale Teggiano-Polla, tra Prato Perillo e San Pietro, per cause ancora non chiare, si sono scontrate un'auto e un trattore. Violento l'impatto. Sono intervenuti

sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. I due conducenti hanno riportato solo lievi ferite. Intanto si indaga per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.